Giovedì 4 agosto 2022 - 17:45

Roma, ordine del giorno Camera dice stop alle ‘botticelle’

Enpa: ora Governo lo trasformi in una norma al più presto

Roma, 4 ago. (askanews) – “Bene l’ordine del giorno approvato dalla Camera all’interno del decreto Infrastrutture e dei trasporti che vieta l’utilizzo di animali come mezzi di trasporto. Ora ci auguriamo che il Governo lo trasformi al più presto in una norma”. Così Carla Rocchi, presidente nazionale dell’Enpa-Ente protezione animali, in merito all’ordine del giorno approvato e che è stato presentato dalla deputata Pd, Patrizia Prestipino.“Non è più tollerabile lucrare sulla sofferenza degli animali! Quello che abbiamo visto in questo ultimo mese è un supplizio inaccettabile: cavalli costretti a trainare sull’asfalto pesante carrozze a temperature africane. E i sindaci in tutto questo? A parte poche eccezioni l’indifferenza delle amministrazioni ha contribuito indirettamente alle morti e agli stramazzamenti al suolo a cui abbiamo assistito nell’ultimo mese. Solo nell’ultimo mese il nostro ufficio legale tramite l’avvocato Claudia Ricci ha presentato 4 denunce per cavalli stramazzati al suolo a causa delle botticelle. Come Ente Nazionale Protezione Animali ci battiamo per l’abolizione di questa sopravvivenza anacronistica e imbarazzante da sempre e speriamo che l’approvazione di questo ODG sia l’auspicio per un’azione concreta e tempestiva del Governo che ha la possibilità di trasformarla in una norma per mettere finalmente la parola fine a questo sfruttamento legalizzato”.