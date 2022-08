Giovedì 4 agosto 2022 - 12:32

Roma, Gualtieri: entro 12 agosto parte Vas per Piano rifiuti

"Lo presento oggi stesso in Aula al Consiglio"

Roma, 4 ago. (askanews) – “Nella veste di commissario straordinario di Governo Giubileo 2025 emetterò una ordinanza che prenderà il Piano rifiuti come base, e con questa entro e non oltre il 12 agosto avvierò la Vas”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando nelle vesti di Commissario straordinario di Governo Giubileo 2025 il Piano straordinario per i rifiuti della Capitale.“Il logo del piano è quello della Presidenza del Consiglio dei ministri perché è su questo piano viene redatto. Il piano conoscerà una fase di discussione pubblica, quella della Vas, e oggi stesso lo porterò nel Consiglio comunale, cui lo illustrerò”, ha aggiunto Gualtieri.