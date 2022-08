Giovedì 4 agosto 2022 - 12:36

Rifiuti, Gualtieri: nel 2030 produzione -8%, differenziata al 65%

Differenziata al 70% nel 2035

Roma, 4 ago. (askanews) – La produzione dei rifiuti della Capitale, a seguito del Piano presentato oggi da Gualtieri, si ridurrà dell’8% entro il 2030. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando in Campidoglio, nelle vesti di Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025, il Piano straordinario per i rifiuti della Capitale. “La produzione dei rifiuti a Roma passerà da 1.690.000 tonnellate annue del 2019 a 1.550.000 nel 2030 – ha aggiunto – e a 1.520.000 tonnellate nel 2035”. L’obiettivo è “portare la raccolta differenziata, oggi al 45,2%, al 65% nel 2030 e al 70% nel 2035”, ha sottolineato.