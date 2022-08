Giovedì 4 agosto 2022 - 15:20

Rifiuti, Gualtieri: il termovalorizzatore verrà avviato nel 2025

Piena operatività del 2026

Roma, 4 ago. (askanews) – “Il nostro obiettivo è di avviare l’operatività del termovalorizzatore entro la fine 2025 e una piena operatività nel 2026”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando in Campidoglio, nelle vesti di Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025, il Piano straordinario per i rifiuti della Capitale.