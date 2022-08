Giovedì 4 agosto 2022 - 12:35

Rifiuti, Gualtieri: 30% va in discarica 91% impianti non pubblico

"Indifferenziata va al 100% al pre-trattamento"

Roma, 4 ago. (askanews) – “Le quantità di rifiuti inviate in smaltimento a discarica sono il 30%, i limiti europei nazionali sono il 10% al 2035”. “Il 91% dei rifiuti vengono trattati da impianti non pubblici e non a Roma.” Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando nelle vesti di Commissario straordinario di Governo Giubileo 2025 il Piano straordinario per i rifiuti della Capitale.L’impatto dei trasporti, ha spiegato Gualtieri, illustrando i nodi del ciclo dei rifiuti della Capitale “è significativo per la carenza di logistica intermedia, la carenza di impianti di trattamento finale”.“I rifiuti indifferenziati residui sono ancora inviati al 100% al pre-trattamento, strategia non privilegiata dal programma nazionale, aggiungendo una complicazione nella gestione”, ha aggiunto, sottolineando che “il 33% delle postazioni in strada non consente il conferimento dell’organico”.