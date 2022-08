Giovedì 4 agosto 2022 - 18:36

Regione Lazio: agricoltura, ok a delibera per il lavoro etico

La giunta ha deciso, ecco cosa accadrà

Roma, 4 ago. (askanews) – Il lavoro etico in agricoltura. È stata approvata nel pomeriggio dalla Giunta della Regione Lazio una delibera che prevede all’interno dei futuri bandi della prossima Programmazione Agricola Comunitaria 2023-2027 forme di incentivazione e di premialità per le imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità o che aderiscono a sistemi di certificazione di responsabilità sociale nella gestione aziendale e interventi a favore dell’imprenditoria agricola femminile. La delibera, proposta dall’assessorato all’agricoltura di concerto con l’Assessorato alle politiche del lavoro, nasce dalla necessità di sostenere attività che garantiscano la qualità e la sicurezza del lavoro, attraverso misure che subordinano l’erogazione dei benefici, anche comunitari, al rispetto di principi cardine quali la responsabilità sociale, la certificazione ambientale e della qualità, la parità di genere. Con questo atto d’indirizzo la Regione Lazio prosegue l’impegno per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.