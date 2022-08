Giovedì 4 agosto 2022 - 12:33

Gualtieri: Piano rifiuti fondato su 2 pilastri e 4 macroobiettivi

"Abbiamo studiato molto Piani Lombardia e Emilia"

Roma, 4 ago. (askanews) – Il piano Rifiuti di Roma Capitale, presentato in Campidoglio “parte da una analisi accurata e definisce un modello integrato di gestione dei rifiuti, che si basa su due pilastri normativi: la Strategia europea e il Piano nazionale di gestione dei rifiuti rifiuti”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando in Campidoglio, nelle vesti di Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025, il Piano straordinario per i rifiuti della Capitale.“Partiamo da quattro macro obiettivi: la Riduzione dei rifiuti; l’Aumento della differenziata, riciclo e recupero energetico; l’Autosufficienza impiantistica territoriale e l’Abbattimento delle emissioni di CO2”. Per elaborare il piano rifiuti di Roma “abbiamo studiato molto i piani della Lombardia e dell’Emilia Romagna che sono i più avanzati”.