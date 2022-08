Mercoledì 3 agosto 2022 - 11:53

Sanità, intesa tra Regione Calabria e Bambino Gesù su pediatria

Speranza: "Accrescere il livello di cura in ogni angolo del Paese"

CONDIVIDI SU:





















Milano, 3 ago. (askanews) – “Dobbiamo lavorare per accrescere ogni giorno il livello di cura e assistenza in ogni angolo del Paese. Per questo il protocollo di collaborazione in ambito pediatrico firmato oggi tra Regione Calabria e Ospedale Bambino Gesù va nella direzione giusta”. Lo scrive su twitter il ministro della Salute, Roberto Speranza.