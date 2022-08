Mercoledì 3 agosto 2022 - 12:58

Roma, a Garbatella al via centro estivo sulle favole del mondo

Vincitore dell'avviso pubblico Riaccendiamo la città

CONDIVIDI SU:





















Roma, 3 ago. (askanews) – Nella mattinata di lunedì, 1 agosto, presso il giardino esterno del Teatro Mongiovino, in via Giovanni Genocchi 15, a Roma, ha avuto inizio il Centro Estivo di “Hansel, Gretel e la Fata Smemorina”, dove piccoli e grandi potranno condividere e ascoltare le storie di tutto il mondo. “Il progetto, ideato da Gruppo Accademia di Ricerca e Formazione Clinicopedagogica e Psicosociale Aps – spiega la presidente Cristina Terribili – è stato promosso dall’assessorato alla Cultura di Roma Capitale, ed è risultato vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme”, curato dal Dipartimento Attività Culturali, nonché realizzato in collaborazione con Siae. Il progetto, pertanto, – continua Cristina Terribili – è nato dalla volontà di promuovere attività culturali e ludiche che favoriscano l’incontro tra diverse culture e diverse generazioni”. Alla inaugurazione, coincisa con la giornata di apertura del progetto, ha preso parte, tra gli altri, l’assessore alle politiche culturali del Municipio Roma VIII Maya Vetri, “che ringraziamo per l’attenzione dimostrata verso una iniziativa dalla grande valenza sociale, pedagogica e culturale. E vogliamo rivolgere un ringraziamento particolare anche a tutte le persone e le realtà che hanno creduto in questo progetto: ad esempio, l’Associazione sportiva Icaro Pallavolo, il centro anziani Ostiense e il teatro Mongiovino”, ha aggiunto Cristina Terribili, presidente del Gruppo Accademia di Ricerca e Formazione Clinicopedagogica e Psicosociale Aps, no profit che si occupa da tempo di interventi dedicati alla persona, in tutte le tappe del suo sviluppo, dalla infanzia alla età adulta. Dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12.30, dunque, per tutto il mese di agosto 2022, sarà proposto un viaggio ideale in un paese diverso del mondo al fine di poterlo conoscere attraverso la propria cultura e le proprie tradizioni. Oltre alla lettura di favole e leggende, i partecipanti alle attività saranno coinvolti in laboratori ludico espressivi sui temi del paese del giorno. Le attività si realizzeranno nel giardino esterno del teatro Mongiovino, nel quartiere della Garbatella, sono gratuite ma con prenotazione obbligatoria.