Mercoledì 3 agosto 2022 - 13:06

Garavaglia incontra assessori turismo. Regioni: condividiamo piani

Discussi Piano 2023-2027, Linee enogastronomia, uso Fondo nazionale

CONDIVIDI SU:





















Milano, 3 ago. (askanews) – Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ha incontrato oggi in videoconferenza gli assessori regionali al Turismo. Lo ha reso noto lo stesso ministero, spiegando che gli argomenti in discussione sono stati tre: Piano strategico del turismo 2023-2027, Linee guida di sviluppo dell’enogastronomia del turismo, accelerazione dell’utilizzo del Fondo nazionale del turismo.Garavaglia ha sottolineato la necessità di “istruire la pratica del Piano strategico, nonostante l’attuale quadro politico, in piena sintonia con le Regioni”, e “ha ricordato i cinque pilastri strategici del Piano: innovazione, sostenibilità, qualità e sicurezza, formazione e governance”. Il ministro ha poi invitato gli assessori regionali ad accelerare i tempi di spesa del Fondo nazionale del turismo.L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per presentare, insieme con l’ad di Enit, Roberta Garibaldi, le Linee guida di sviluppo dell’enogastronomia nel turismo. Un documento che viene realizzato per la prima volta in Italia con lo scopo di valorizzare e promuovere un settore così strategico per il Paese.Al termine della riunione il presidente degli assessori regionali al turismo, Daniele D’Amario (Abruzzo) ha espresso “piena condivisione con la strategia del ministero”.