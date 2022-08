Martedì 2 agosto 2022 - 17:53

Intesa Ministero Salute-Anac: proteggere il Ssn dall’illegalità

Speranza: "Fare in modo che ogni euro speso serva ai cittadini"

Milano, 2 ago. (askanews) – “Ho firmato oggi un protocollo di intesa tra il ministero della Salute e l’Autorità nazionale anticorruzione. Servirà a fare in modo che ogni euro speso in sanità serva effettivamente per la salute dei cittadini”. L’annucio è del ministro Roberto Speranza che su Facebook precisa: “Rafforzare il Servizio sanitario nazionale vuol dire anche proteggerlo dall’illegalità”.