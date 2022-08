Lunedì 1 agosto 2022 - 16:39

Regione VdA: contributo per monitoraggio ghiacciaio di Planpincieux

A Comune di Courmayeur 270.879 euro per gestione strada Val Ferret

Milano, 1 ago. (askanews) – La Giunta regionale della Regione autonoma Valle d’Aosta ha approvato nella seduta odierna la concessione di un contributo al Comune di Courmayeur, per il sistema di monitoraggio del ghiacciaio di Planpincieux. Lo ha reso noto in un comunicato la stessa Regione, spiegando che “il Consiglio regionale, riconoscendo il ruolo primario dei Comuni nelle attività di protezione civile, con l’assestamento di bilancio, ha stanziato maggiori risorse destinate proprio alle attività di prevenzione svolte sul territorio, che risultano sempre più fondamentali per l’analisi e la conseguente gestione delle situazioni di rischio”. La scelta della Regione “di supportare i Comuni con una quasi totale copertura delle spese sostenute, sino a percentuali del 90 e 95% incentiva e promuove una più ampia diffusione delle tecnologie di monitoraggio e prevenzione a tutela del nostro territorio”.L’attenzione a Courmayeur è concentrata sul Ghiacciaio di Planpincieux, da tempo sorvegliato speciale in quanto investito da un crollo nel settembre del 2019. “Grazie ai sistemi installati e al supporto tecnico-gestionale di Fondazione Montagna sicura – riferisce sempre la Regione – nelle analisi del comportamento della dinamica del ghiacciaio, è stato possibile, in accordo con il comune di Courmayeur, garantire il transito nella Val Ferret attraverso un sistema radar collegato ad impianti semaforici regolatori del traffico che si attivano a chiusura in sicurezza della strada in caso di necessità”.Il contributo concesso al Comune di Courmayeur per il sistema di monitoraggio del ghiacciaio di Planpincieux, relativamente alla gestione della strada comunale della Val Ferret, è pari ad euro 243.791, finanziato nella misura del 90% della spesa richiesta ammissibile di euro 270.879.