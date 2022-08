Lunedì 1 agosto 2022 - 16:23

Migranti, Ocean Viking a Salerno. Sos Mediteranee: sono tutti sbarcati

Il governatore De Luca aveva chiesto lo stop per focolaio di Covid

CONDIVIDI SU:





















Milano, 1 ago. (askanews) – “Le operazioni di soccorso delle 387 donne, uomini e bambini tratti in salvo dall’equipaggio di #OceanViking tra il 24 e il 25 luglio sono finalmente terminate. Sono tutti sbarcati oggi nel porto di #Salerno”. Lo riferisce su twitter l’ong Sos Mediteranee.La nave OceanViking è approdata nel porto di Salerno questa mattina e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si era apertamente schierato per uno stop alle operazioni di sbarco alla luce dei troppi casi positivi al Covid riscontrati a bordo. Nonostante la presa di posizione del governatore, le procedure di sbarco sono proseguite per tutti i 387 migranti soccorsi dalla OceanViking. “Auguriamo loro di ricevere le cure mediche e l’assistenza che meritano”, puntualizza Sos Mediteranee.