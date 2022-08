Lunedì 1 agosto 2022 - 17:43

Abruzzo, Marsilio: apertura Amazon esempio buona amministrazione

Il presidente all'inaugurazione nel centro di distribuzione

Chieti, 1 ago. (askanews) – “Nella vicenda dell’apertura del centro logistico Amazon di San Salvo, credo si sia data dimostrazione di capacità di buona amministrazione”. Così il presidente della giunta dell’Abruzzo, Marco Marsilio, in apertura del suo intervento, di oggi a San Salvo (Chieti), nel corso della cerimonia di inaugurazione del centro di distribuzione Amazon.“Si era creata una certa competizione, dentro e fuori l’Abruzzo, per collocare questa struttura altrove – ha ricordato Marsilio – noi, invece, l’abbiamo collocata in uno spazio pubblico ottenendo, come effetto collaterale positivo, anche un’importante acquisizione da parte di Arap, l’agenzia regionale per le attività produttive, che ha permesso di abbattere parte del debito che gravava sulla gestione dei nostri consorzi industriali”.A partire da oggi il centro di distribuzione di Amazon Italia di San Salvo è ufficialmente operativo. Si tratta del decimo centro di distribuzione aperto da Amazon nella Penisola. “La speranza – ha sottolineato Marsilio – è che questo importante insediamento logistico rappresenti davvero un punto di svolta anche per le politiche occupazionali e per la crescita economica di un territorio che, negli scorsi decenni, dalla presenza di grandi gruppi industriali ha avuto anche la spinta decisiva per far diventare le città di Vasto e San Salvo un unico aggregato con tutto ciò che ne è conseguito in termini di sviluppo dei servizi e delle infrastrutture”.