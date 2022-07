Domenica 31 luglio 2022 - 12:50

Papa Francesco: non ho mai smesso di pregare per il popolo ucraino

"Unica cosa saggia sarebbe fermarsi e negoziare"

Roma, 31 lug. (askanews) – “Non ho mai smesso di pregare per il popolo ucraino”. Lo ha detto Papa Francesco dopo l’Angelus. Il Santo Padre ha spiegato che durante il viaggio in Canada la situazione dell’Ucraina è sempre rimasta nei suoi pensieri.“L’unica cosa saggia sarebbe fermarsi e negoziare”.Prima dell’Angelus Francesco aveva detto: “Che cos’è la cupidigia? È l’avidità sfrenata di beni, il volere sempre arricchirsi. È una malattia che distrugge le persone, perché la fame di possesso crea dipendenza. Soprattutto chi ha tanto non si accontenta mai: vuole sempre di più, e solo per sé. Ma così non è più libero: è attaccato, schiavo di ciò che paradossalmente doveva servirgli per vivere libero e sereno. Anziché servirsi del denaro, diventa servo del denaro. Ma la cupidigia è una malattia pericolosa anche per la società: a causa sua siamo arrivati oggi ad altri paradossi, a un’ingiustizia come mai prima nella storia, dove pochi hanno tanto e tanti hanno poco. Pensiamo anche alle guerre e ai conflitti: quasi sempre c’entrano la brama di risorse e ricchezze. Quanti interessi ci sono dietro a una guerra! Di sicuro uno di questi è il commercio delle armi. Questo commercio è uno scandalo a cui non dobbiamo rassegnarci”.Red/Nav/Int9