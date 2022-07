Sabato 30 luglio 2022 - 12:26

Cultura, premio Strega e Roma Capitale ancora insieme dal 2023

Sarà concesso contributo straordinario di 50mila euro

Roma, 30 lug. (askanews) – Roma Capitale di nuovo a fianco del Premio Strega, uno dei riconoscimenti letterari più importanti del nostro Paese.La Giunta capitolina ha infatti approvato una delibera, proposta dall’assessore alla cultura, Miguel Gotor, che prevede la firma di un protocollo d’Intesa finalizzato alla concessione alla Fondazione Goffredo e Maria Bellonci di un contributo straordinario di 50mila euro annui per i prossimi tre anni per sostenere la realizzazione delle edizioni 2023, 2024 e 2025 del Premio Strega.“Roma Capitale e Fondazione Bellonci riprenderanno quindi a collaborare per l’organizzazione del premio – ha detto Gotor – Una sinergia che è il segno dell’eccezionale rilevanza pubblica dello Strega per la Città, che ne ospita la serata conclusiva dal 1953 presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e che vede coinvolti, nel processo di votazione, quindici circoli di lettura istituiti presso le biblioteche capitoline”.Nato a Roma nel 1947 e riconosciuto come uno dei più prestigiosi premi letterari nazionali, il Premio Strega gode di fama consolidata non solo in Italia e catalizza ogni anno l’attenzione del pubblico e dei media.