Sabato 30 luglio 2022 - 11:03

Coronavirus, scritte no vax fuori un ambulatorio di Roma

D'Amato: spero che vigliacchi siano consegnati a giustizia

Roma, 30 lug. (askanews) – “Medici provax boia nazisti” e poi “Vax morte”, ma anche “Speranza nazista”. Sono queste alcune delle scritte apparse fuori da un ambulatorio di Roma, in via degli Ucalipti, nel quartiere di Centocelle. L’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in una nota sottolinea come queste parole siano “gravissime” e poi aggiunge: “Il logo è lo stesso delle scritte” fatte nei giorni scorsi all’Istituto Spallanzani. D’Amato quindi spiega: “Spero che questi vigliacchi vengano consegnati alla giustizia”.