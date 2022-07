Venerdì 29 luglio 2022 - 17:45

Rezza: c’è un lento calo dei casi Covid ma mantenere la prudenza

"Importante la quarta dose per gli over 60 e i più fragili"

CONDIVIDI SU:





















Milano, 29 lug. (askanews) – “Continua lentamente a diminuire il numero di nuovi casi di Covid 19 nel nostro Paese. E il tasso di incidenza raggiunge i 727 casi per 100mila abitanti Anche l’Rt mostra una tendenza alla diminuzione, siamo all’1,06 quindi molto vicini all’unità. Il tasso di occupazione dei posti in area medica e di terapie intensiva è rispettivamente al 17 e al 4,1 per cento, quindi notiamo una sostanziale stabilizzazione rispetto alla settimana precedente”. Così Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, commenta in un video i dati del report settimanale sulla situazione epidemiologica in Italia.“Anche se l’incidenza rimane relativamente elevata, vediamo una leggera tendenza alla diminuzione dell’incidenza”, aggiunge Rezza che sottolinea: “E’ bene mantenere però comportamenti che siano ispirati alla prudenza ma soprattutto ricordiamo l’importanza per le persone che abbiano più di 60 anni e per le persone più fragili di effettuare la quarta dose di vaccino per proteggerci dalle forme più gravi di malattia”.fcz/Int13