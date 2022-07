Venerdì 29 luglio 2022 - 21:58

Papa in Canada, atterrato l’aereo per l’ultima tappa al Nord

Sabato previsto il rientro a Roma

Milano, 29 lug. (askanews) – L’aereo con a bordo Papa Francesco è atterrato alle ore 15.38 ora locale a Iqaluit (21.58 ora italiana), a 300 chilometri dal Polo Nord, ultima tappa del suo “pellegrinaggio penitenziale” in Canada. A fine giornata (notte in Italia) il Papa riprende l’aereo per tornare, sabato, a Roma.