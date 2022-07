Venerdì 29 luglio 2022 - 13:38

Fico dice che ‘la lezione di Chinnici è preziosa: dove c’è mafia non c’è futuro’

Lotta a criminalità organizzata priorità assoluta che richiede ogni sforzo

CONDIVIDI SU:





















Roma, 29 lug. (askanews) – “Dove c’è mafia, non c’è futuro.Questo Chinnici lo sapeva bene e, a quasi quarant’anni dalla sua morte, la sua lezione resta per noi ancora molto preziosa. Da allora, infatti, grazie anche al suo esempio, il nostro Paese ha compiuto molti passi in avanti nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, soprattutto sul piano normativo e della cooperazione internazionale”. Lo afferma il presidente della Camera, Roberto Fico, nel messaggio inviato al presidente della Fondazione Rocco Chinnici, Giovanni Chinnici, in occasione degli eventi commorativi del 39° anniversario della strage di via Pipitone Federico.“La legalità, il senso di giustizia, il rilancio del Paese – aggiunge – la nostra credibilità internazionale ci impongono di mantenere alta l’attenzione e di considerare la lotta alla mafia una priorità assoluta che richiede ogni sforzo. Figure come quella di Rocco Chinnici, Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e moltissimi altri ci ricordano che è una sfida che possiamo e che meritiamo di vincere” Pol/Bac/Int13