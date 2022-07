Giovedì 28 luglio 2022 - 15:49

Lazio, 6 mln per dottorati di innovazione per imprese e P.a.

Zingaretti: giovani centrali nelle nostre politiche di sviluppo

Roma, 28 lug. (askanews) – Pubblicata la terza edizione del bando Dottorati di Innovazione per le Imprese e le PA della Regione Lazio. “Con la terza edizione del bando aumentiamo ancora una volta le risorse e ribadiamo la centralità dei giovani nelle nostre politiche di sviluppo, investendo sui nostri ragazzi e le nostre ragazze per creare un’idea di sviluppo moderna e un futuro migliore”, ha spiegato il presidente Nicola Zingaretti.Saranno messi a disposizione 5.731.000 milioni per borse di studio che prevedano la realizzazione di percorsi triennali di dottorato di innovazione da svolgersi in Italia e all’estero con caratteristiche di elevato profilo scientifico e con particolari requisiti di qualità e di respiro internazionale.Destinatari dell’intervento, i giovani laureati che abbiano conseguito il titolo di studio da non oltre 5 anni.L’importo complessivo della borsa triennale è di 68.081,46 euro nel caso in cui il dottorato sia svolto interamente in Italia; 73.068,90 euro nel caso in cui preveda 30 mesi in Italia e 6 all’estero.I progetti potranno essere presentati fino alle ore 12 del 14 ottobre 2022 attraverso la procedura telematica accessibile dal sito http://www.regione.lazio.it/sigem previa registrazione e conseguente rilascio delle credenziali di accesso.(Segue)