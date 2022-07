Mercoledì 27 luglio 2022 - 17:59

Un uomo è guarito dall’Hiv, è il quarto caso nella storia

Come è stato possibile

Roma, 27 lug. (askanews) – Un uomo che dagli anni Ottanta viveva con l’Hiv è guarito. E’ il quarto caso mai registrato. La Bbc riferisce che l’uomo, 66 anni, è stato curato all’ospedale City of Hope di Duarte, in California, per un distinto problema medico, una leucemia.Come è noto, il virus dell’immunodeficienza umana (Hiv) danneggia il sistema immunitario e può evolvere nell’aids (sindrome da immunodeficienza acquisita). Da tempo ormai il trattamento con i farmaci antirtrovirali garantiscono a chi ha contratto il virus una aspettativa di vita quasi normale.“Quando mi è stato diagnosticato l’Hiv nel 1988, come molti altri, ho pensato che fosse una condanna a morte”, ha dichiarato l’uomo, che non ha voluto rilevare la propria identità. “Non avrei mai pensato che sarei vissuto abbastanza per vedere il giorno in cui non avrei più avuto l’Hiv”.Al paziente del City of Hope è stato trapiantato il midollo osseo per sostituire i globuli cancerogeni presenti nel sangue.Per coincidenza il donatore è una persona resistente all’Hiv.Dopo il trapianto, l’uomo è stato attentamente monitorato e i medici hanno osservato che il livello di Hiv è andato sparendo dal suo corpo. Ora è in remissione da più di 17 mesi.“Siamo stati entusiasti di fargli sapere che il suo HIV è in remissione e che non ha più bisogno di prendere la terapia antiretrovirale che ha seguito per oltre 30 anni”, ha dichiarato la dottoressa Jana Dickter.Ci sono solo tre precedenti nella storia di persone guarite dall’Hiv. Il primo caso avvenne a Berlino nel 2011.Il paziente dell’ospedale californiano è il paziente più anziano guarito dal virus nonché quello che ha vissuto più a lungo con l’Hiv.Il trapianto di midollo osseo non è una soluzione applicabile ai 38 milioni di persone affette dall’Hiv. “E’ una procedura complessa con potenziali effetti collaterali significativi”, ha dpiegato la sottoressa Dickter. “Non è un’opzione adatta per la maggior parte delle persone che vivono con l’Hiv”.I ricercatori tuttavia, sottolinea la Bbc, stanno cercando modi per usare la terapia genica come possibile trattamento. Il caso californiano è stato presentato alla conferenza sull’Aids 2022 a Montreal, in Canada.Ska/Int2