Il caldo allenta la morsa al Centro-Nord ma resta torrido al Sud

Temporali non solo al Nord ma anche in zone interene del Centro-Sud

Milano, 27 lug. (askanews) – Come era stato annunciato, il caldo ha leggermente allentato la morsa su parte dell'Italia: nella giornata odierna è previsto sul nostro Paese un flusso di correnti occidentali associate ad aria più fresca in quota, una situazione che favorirà lo sviluppo di temporali non solo al Nord ma anche su parte delle zone interne del Centro-Sud e lungo il versante adriatico. Il caldo resterà intenso all'estremo Sud mentre si attenuerà leggermente nelle regioni settentrionali e centrali.Nei prossimi giorni il tempo resterà instabile al Nord – spiegano da Meteo Expert -, lambito da alcune perturbazioni in transito sull'Europa centrale, con temperature vicine alle medie stagionali; in particolare, venerdì un'altra perturbazione (la n.6 del mese) potrebbe dar luogo ad episodi temporaleschi più diffusi. Il tempo sarà più stabile e caldo al Centro-Sud, a parte qualche temporale pomeridiano in sviluppo in Appennino.A inizio giornata tempo abbastanza soleggiato al Centro-Sud salvo annuvolamenti sparsi sul medio Adriatico, basso Lazio e Campania; nuvolosità sparsa al Nord. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità con sviluppo di rovesci o temporali su Alpi, Appennino settentrionale, zone interne del Centro-Sud fino ad interessare localmente le aree costiere adriatiche; in prevalenza soleggiato su Venezie, versante tirrenico e isole maggiori. In serata residua instabilità sul medio Adriatico.Temperature minime in calo nel Nord-Est; Massime in lieve calo al Nord-Ovest, medio Adriatico e Puglia; senza variazioni significative altrove. Caldo al Sud e Isole con locali punte vicine a 40 gradi nelle aree interne della Sicilia.Venti generalmente deboli, salvo temporanei rinforzi nelle aree temporalesche e locali rinforzi di Maestrale tra il Tirreno e le Isole maggiori. Mari: generalmente poco mossi; localmente un po mossi l'alto Adriatico e i mari di ponente.