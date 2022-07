Mercoledì 27 luglio 2022 - 14:15

Firenze, Stella (Fi): negli ospedali tagliati 121 posti

"Da oltre un anno lanciamo l'allarme su carenza organico"

Firenze, 27 lug. (askanews) – “E’ da oltre un anno che, inascoltati, lanciamo l’allarme sulla carenza di personale nella sanità toscana, ampiamente sotto organico. Non può dunque stupire la notizia di queste ore, che vede il taglio di 121 posti letto nei vari reparti degli ospedali dell’area fiorentina, proprio per la carenza di personale sanitario, tra ferie arretrate e assunzioni non fatte. E’ inaccettabile, quelle della Regione Toscana in campo sanitario sono politiche miopi e a cortissimo respiro, fatte sulla pelle dei pazienti”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.“Dal 1° agosto al 4 settembre, dunque – sottolinea Stella – chiudono alcuni reparti di medicina a bassa complessità, ma anche alcune sale operatorie, e reparti di terapia intensiva. E questo avverrà in tutti i più importanti ospedali di Firenze e provincia: Santa Maria Nuova, Ponte a Niccheri, Torregalli, Palagi (Iot), Borgo San Lorenzo. Mancano medici, infermieri, operatori sociosanitari, tecnici di laboratorio e di radiologia. Invece di fare nuove assunzioni, l’Asl Toscana Centro convoglia il personale in alcuni reparti e ne chiude altri. E’ una cosa scandalosa”.