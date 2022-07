Martedì 26 luglio 2022 - 18:08

Vaiolo scimmie, Perrella (Cotugno): no allarmismi, responsabilità

Direttore Malattie infettive ospedale Napoli: in Campania 14 casi

Napoli, 26 lug. (askanews) – Nessun allarmismo per il diffondersi del cosiddetto vaiolo delle scimmie, ma avere senso di responsabilità nel caso di comparsa di febbre e vescicole e, soprattutto all’estero, indossare le mascherine in luoghi affollati dove non è garantito il distanziamento. Questi i consigli di Alessandro Perrella, direttore Uoc Malattie infettive emergenti e ad alta contagiosità dell’ospedale Cotugno di Napoli. Con Askanews, l’infettivologo ha tracciato un bilancio dei contagi in Campania dallo scorso 15 giugno, quando è stato diagnosticato il primo contagio da MonkeyPox nella regione. Il primario del nosocomio dell’Azienda ospedaliera dei Colli specializzato in malattie infettive, ha spiegato che, fino a questo momento, sono 14 i casi accertati. Tutti i pazienti sono italiani, risiedono in Campania, ma solo una percentuale di questi ha avuto fattori di rischio come viaggi all’estero in Paesi europei, mentre altri non hanno compiuto trasferte nel periodo immediatamente precedente all’insorgere della malattia. Nessuno dei casi è riconducile allo stesso nucleo familiare e tutti i malati, tranne uno che è stato in osservazione e poi dimesso, sono in isolamento domiciliare e in buone condizioni di salute.“E’ una malattia che non desta particolari preoccupazioni dal punto di vista delle manifestazioni cliniche – ha spiegato Perrella – è gestibile tranquillamente a livello ambulatoriale e, laddove dovesse presentarsi con delle sintomatologie particolari, abbiamo a disposizione due antivirali a livello europeo che sarebbero recuperabili qualora ci dovesse essere la necessità. Abbiamo anche un vaccino sulla cui necessità, al momento, bisognerebbe discutere con dati scientifici alla mano perché la diffusione che si sta registrando ha caratteristiche cliniche non particolarmente significative”.Secondo l’infettivologo “non bisogna fare allarmismo. E’ una malattia che deve essere osservata con attenzione e l’Oms lo sta facendo: il vaiolo delle scimmie è stato, infatti, definito un’emergenza globale. Va valutata con attenzione perché una malattia più la si lascia libera di circolare e maggiore più essere la possibilità che possa adattarsi sempre meglio all’ospite e creare delle piccole diversità genomiche. La protezione che ha chi ha fatto il vaccino per il vaiolo e ha più di 50 anni, potrebbe essere, ad esempio, un po’ meno efficace. Sicuramente va tenuta sotto controllo ma, in questo momento, chi si infetta non ha manifestazioni cliniche così drammatiche o gravi che possano destare preoccupazioni”. (segue)