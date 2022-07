Martedì 26 luglio 2022 - 16:49

Toscana, incendio in campagna fiorentina porta a stop aeroporto

Innesco a Sant'Ilario nel comune di Lastra a Signa

CONDIVIDI SU:





















Firenze, 26 lug. (askanews) – Fiamme a Sant’Ilario nel comune di Lastra a Signa, in provincia di Firenze, nel pomeriggio di oggi, martedì 26 luglio, scaturito da un vivaio e poi esteso ad una superficie boschiva. A renderlo noto, tramite i social, è stato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Il fumo abbondante presente in zona, ha richiesto la chiusura del traffico aereo in arrivo e uscita dall’aeroporto di Peretola. Sono in arrivo ulteriori squadre di volontariato per chiudere quanto prima l’evento. Sono stati inviati dalla sala operativa due elicotteri regionali e dieci squadre di volontariato antincendio con i Vigili del Fuoco a presidio di alcune abitazioni.