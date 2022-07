Martedì 26 luglio 2022 - 18:34

Stoccaggio gas in ex giacimento, accordo Lombardia-Gruppo Snam

Capacità impianto Bordolano è 1,7 mld metri cubi, 10% totale Italia

Milano, 26 lug. (askanews) – La Giunta Regionale della Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente e clima, nella seduta di ieri lo schema di Accordo tra Regione Lombardia e Stogit S.p.A. (Gruppo Snam) per la definizione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale relative alle attività di stoccaggio di gas naturale nel giacimento sotterraneo denominato “Bordolano”, all’interno della concessione “Bordolano Stoccaggio”, che si trova tra le Province di Cremona e Brescia. Nel rispetto delle disposizioni regionali, Stogit riconosce a titolo di compensazione ambientale per la realizzazione dell’impianto di Bordolano – operativo dal 2016 – 8,41 milioni di euro a Regione Lombardia in aggiunta ai 2,8 milioni di euro già corrisposti al Comune di Bordolano (CR) e alla Provincia di Cremona.L’approvazione di questo accordo conferma l’attenzione della Regione verso i territori interessati dall’impianto di stoccaggio, assicurando al tempo stesso l’utilizzo delle risorse per misure di compensazione, destinate all’intero territorio regionale, coerenti con le politiche ambientali e di sviluppo sostenibile, come la riduzione delle emissioni climalteranti e lo sviluppo delle energie rinnovabili (filiera dell’idrogeno verde e gas da fonti rinnovabili), l’uso efficiente dell’energia e a interventi di mobilità sostenibile.Le autorizzazioni degli stoccaggi di gas naturale rientrano tra le competenze del Ministero della Transizione Ecologica, ma richiedono l’intesa con la Regione interessata: nel 2016 Regione Lombardia ha stabilito le modalità per garantire la sicurezza mediante gli opportuni monitoraggi e per attribuire adeguate compensazione ambientali ai Comuni interessati dagli stoccaggi, al fine anche di favorire la sicurezza e il corretto inserimento territoriali degli impianti di stoccaggio del gas naturale nel sottosuolo e nel contempo contribuire in modo significativo agli obiettivi nazionali di sostenibilità e transizione energetica.Sul territorio lombardo è allocato circa il 40% della capacità nazionale di stoccaggio (oltre 7.200 milioni di metri cubi standard per il 2022 su un totale nazionale di 17.800), con cinque impianti di stoccaggio in esercizio, tutti gestiti da Stogit (“Brugherio” e “Settala” in Provincia di Milano, “Bordolano”, “Sergnano” e “Ripalta” in Provincia di Cremona); un ulteriore impianto, gestito da Ital Gas Storage e ubicato a Cornegliano Laudense, in Provincia di Lodi, risulta autorizzato (volume disponibile pari a di un miliardo e duecento milioni di metri cubi), ma non ancora in totale esercizio.Quello di Bordolano è l’ultimo impianto di stoccaggio avviato da Stogit in ordine di tempo. Sorge in un’area di 17 ettari, 8 dei quali sono di verde. Intorno alla struttura sono state messe a dimora 970 piante d’alto fusto, 40.000 arbusti sempreverdi e sono stati realizzati 4 laghetti con vegetazione acquatica per un pregevole inserimento ambientale del sito, secondo quanto prescritto nell’ambito del procedimento statale di compatibilità ambientale. La capacità di stoccaggio dell’impianto di Bordolano è pari a circa 1,7 miliardi di metri cubi di gas, di cui 1,2 miliardi di metri cubi di gas utile erogabile (working gas), quasi il 10% dell’intera capacità di stoccaggio italiana.