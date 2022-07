Martedì 26 luglio 2022 - 16:32

Siccità: nominati commissari i presidenti delle 5 regioni in emergenza

Ordinanza del capo dipartimento della protezione civile Curcio

Milano, 26 lug. (askanews) – I presidenti delle 5 regioni italiane che hanno dichiarato lo stato di emergenza per la siccità (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto) sono stati nominati commissari delegati “per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della crisi idrica, ciascuno per il proprio ambito territoriale”. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal capo dipartimento della protezione civile, Fabrizio Curcio, per “fronteggiare la situazione di deficit idrico in atto”.Se da un lato “i rilevanti afflussi turistici della stagione estiva in alcune zone possono determinare un ulteriore aggravamento del quadro generale delle esigenze idropotabili”, dall’altro “le esigenze stagionali dei settore agricolo e zootecnico possono contribuire ad aggravare la situazione di deficit idrico in atto”. Da qui, si legge in un passaggio dell’ordinanza, la “necessità di avviare prime misure urgenti allo scopo di scongiurare, nell’immediato, l’interruzione del servizio idrico”.