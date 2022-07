Martedì 26 luglio 2022 - 18:35

Incendi, oltre 40 interventi Vigili del fuoco a Roma e provincia

Roghi di sterpaglie e vegetazione

Roma, 26 lug. (askanews) – Sono stati oltre 40 gli interventi effettuati oggi dai Vigili del Fuoco su tutto il territorio di Roma e Provincia per incendi di sterpaglie e vegetazione. Le zone maggiormente colpite sono state a Genazzano in via Colle Mufiano e via della Pigna, all’interno della Capitale in via Appia Nuova, 1255. Nel comune di Olevano Romano nella contrada Colle Cardo, è stato necessario l’intervento dell’elicottero ELI 145 per domare le fiamme che stavano raggiungendo alcuni abitazioni. A Mazzano Romano a Monte Cinghiale dove il fumo ha invaso l’interno della Valle del Treja – si spiega – in questo caso è stato necessario l’intervento del DOS per dirigere le operazioni di spegnimento.