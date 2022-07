Martedì 26 luglio 2022 - 13:22

Friuli, minuto silenzio in Consiglio regionale per Elena Lo Duca

E' morta nello spegnimento di un incendio nella zona del Carso

CONDIVIDI SU:





















Trieste, 26 lug. (askanews) – Un minuto di raccoglimento per Elena Lo Duca – la coordinatrice della Protezione civile di Prepotto che ha perso la vita mentre era impegnata a bonificare un’area colpita dagli incendi – ha aperto la seduta antimeridiana del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, chiamato in questi giorni a esaminare rendiconto e assestamento di bilancio.Il presidente Piero Mauro Zanin ha ricordato la tragedia avvenuta giovedì scorso e l’esempio che ci lascia una donna da sempre al servizio della sua comunità, anche con il suo lavoro di assistente capo della Polizia di Cividale del Friuli.Elena Lo Duca era assistente capo della Polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito mentre era impegnata nelle operazioni di spegnimento di uno degli incendi che hanno colpito le zone del Carso, un albero indebolito dalle fiamme, cadendo, l’ha travolta senza lasciarle scampo.“Lascia un enorme vuoto nelle vite del marito e della figlia che la stavano aspettando a casa”. Solo pochi mesi fa, nel dicembre 2021, per il suo impegno Elena era stata accolta al Quirinale per ricevere dal presidente Sergio Mattarella, l’onorificenza del cavalierato dell’ordine al merito della Repubblica italiana.