Martedì 26 luglio 2022 - 15:08

Coronavirus, in Abruzzo 3.333 positivi ed otto decessi

Morti un 73enne in provincia di Teramo e un 80enne nel Chietino

Teramo, 26 lug. (askanews) – Sono 3.333 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra, invece, 8 nuovi casi (si tratta di un 73enne della provincia di Teramo e di un 80enne della provincia di Chieti, mentre 6 decessi sono risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 3446. Ci sono poi 12.354 guariti in più roberto spetti a ieri, per un riallineamento dei rari. Gli attualmente positivi in Abruzzo diventano così 45.427 (-9029 rispetto a ieri). Di questi, 285 pazienti (+10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 11 (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.117 tamponi molecolari e 12.038 test antigenici. Dei casi positivi di oggi 549 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 1.009 in provincia di Chieti, 809 in provincia di Pescara, 775 in provincia di Teramo.