Lunedì 25 luglio 2022 - 19:49

Vaiolo scimmie, contagiato italiano in base Nato vicino Caserta

Campania: da inizio giugno si sono registrati diversi altri casi

Napoli, 25 lug. (askanews) – Caso di vaiolo delle scimmie nella provincia di Caserta. A essere stato contagiato dal MonkeyPox è un uomo, un italiano, che lavora nella base Nato di Gricignano di Aversa. Secondo quanto si è appreso le sue condizioni di salute sono buone. La positività al virus è stata accertata dall’ospedale Cotugno di Napoli che ha esaminato il suo tampone molecolare. Il paziente, attualmente, si trova in isolamento ed è in fase di guarigione. Il primo caso di vaiolo delle scimmie riscontrato in Campania si era registrato a metà giugno: un 40enne era andato all’ospedale dell’Azienda ospedaliera dei Colli specializzato in malattie infettive per una diffusa eruzione vescicolare. Da quel momento si sono avuti diversi altri casi.