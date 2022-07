Lunedì 25 luglio 2022 - 14:46

Mafia, domani a Roma si ricorda Rita Atria

Appuntamento alle 10,30 in viale Amelia, con Fico e

Roma, 25 lug. (askanews) – A Roma si ricorda la giovanissima trestimone di giustizia morta suicida, Rita Atria. L’associazione Libera ha dato appuntamento per domani, martedì 26 luglio ore 10,30 in viale Amelia 23. Sarà una occasione per confrontarsi con letture tratte dal “Diario di Rita Atria” a cura dei giovani partecipanti al campi di impegno e formazione di Libera. Saranno Presenti Don Luigi Ciotti, il presidente della Camera, Roberto Fico, e quello del VII municipio della Capitale, Francesco Laddaga. Annunciata la presenza di Gianpiero Cioffredi, presidente Osservatorio Legalità Regione Lazio; e della magistrata Paola Di Nicola Travaglini.