Lunedì 25 luglio 2022 - 18:05

Le Bollicine di Puglia tornano a Monte Sant’Angelo

Il 30 luglio in rassegna i vini spumanti a cura di Ais regionale

CONDIVIDI SU:





















Milano, 25 lug. (askanews) – Tornano i pregiati spumanti di Bollicine di Puglia, sabato 30 luglio al Castello di Monte Sant’Angelo. Sabato 30 luglio 2022 a partire dalle ore 19 la più importante rassegna dedicata dai Sommelier AIS Puglia ai vini spumante della nostra regione e riapre i battenti in pompa magna dopo due anni di stop legato alla pandemia. Siamo alla quinta edizione e la Delegazione AIS Foggia in collaborazione con il Comune di Monte Sant’Angelo e la Regione Puglia Assessorato alle Risorse Agroalimentari si accingono ad organizzare un evento da record per numeri di aziende ed etichette presenti, si punta a superare le 100 etichette, e presenze di appassionati wine lovers, sono quasi 1000 i tagliandi messi in prevendita.L’appuntamento tanto atteso dagli appassionati della cultura del vino si rinnova nella suggestiva cornice del Castello di Monte Sant’Angelo (comune Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO) e parte alle ore 19 come sempre con un convegno dedicato alla crescita per qualità e mercati dei vini spumante di Puglia, e continua alle 20 con l’apertura dei banchi d’assaggio. Quest’anno sono ben 5 i piatti da abbinare alle preziose bollicine d’Apulia, tra cui una degustazione di ostriche; la selezione di salumi artigiani del Sommelier Clandestino; formaggi semi stagionati del territorio; 2 piatti preparati da altrettanti Chef di pregiati ristoranti del Gargano. Costo di partecipazione per i Soci AIS € 25, non soci € 30.