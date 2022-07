Lunedì 25 luglio 2022 - 14:13

C’è stato un attacco hacker all’Agenzia delle Entrate

Chiesto un riscatto, sarebbe stato un gruppo russo

Roma, 25 lug. (askanews) – Attacco hacker ai danni dell’Agenzia delle Entrate. Lo rende noto Swascan polo della cybersicurezza del gruppo Tinexta. L’attacco informatico ha colpito l’Agenzia delle Entrate ad opera “della gang ransomware russa LockBit”.Riportati. LockBit ha pubblicato nel dark web la notizia di aver sottratto tramite malware 78 giga byte di dati dalla Agenzia delle Entrate, “intimando un ultimatum di cinque giorni per il pagamento del riscatto per la restituzione di documenti, scansioni, rapporti finanziari e contratti, di cui presto verranno pubblicati degli screenshot esemplificativi del materiale rubato. In caso contrario, la consueta minaccia è di pubblicare i dati disponibili”.Rbr/Int2