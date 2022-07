Sabato 23 luglio 2022 - 12:53

Energy earth awards, la prima edizione a Maratea

Il 23 luglio focus su Energia e Equilibrio Ambientale

Roma, 23 lug. (askanews) – Al Santavenere a Maratea, il 23 Luglio ore 18,30, si terrà la prima edizione dell’Energy Earth Awards, promossa ed organizzata dall’Energy Earth Awards Association in collaborazione con EY, la Repubblica e Stardust e con il patrocinio della Regione Basilicata.L’Energy Earth Awards – EEA – premia realtà imprenditoriali, manager nazionali ed internazionali, capitani di industria e personalità che abbiano segnato, con la propria azione, il percorso verso la produzione di energia compatibile con l’equilibrio ambientale.EEA, infatti, si declina anche come Energia ed Equilibrio Ambientale: la parola chiave è Equilibrio posta tra Energia e Ambiente. Se ne parlerà – non a caso – in Basilicata, la Regione che fornisce il contributo energetico nazionale più significativo al Paese.L’evento si aprirà con un momento di riflessione e confronto tra protagonisti della transizione energetica e ambientale, condotto dal giornalista Alessandro De Angelis, proprio sul tema dell’equilibrio tra produzione di energia e rispetto dell’ambiente e continuerà con la presentazione dei vincitori EEA 2022 e del relativo contributo fornito in Italia o nel Mondo.All’Energy Earth Awards saranno presenti, con il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, il Segretario Generale del Ministro degli Affari Esteri Amb. Ettore Sequi e altri esponenti delle più grandi realtà industriali del Paese, tra le quali Enel, Acea, Ferrovie dello Stato, Google Cloud Italia, Sace, Technip Solution, Micoperi, Adler, Stardust, Duskrise, anche perché oggi l’energia non è soltanto un tema di politica industriale, ma anche, e sempre più, un tema di politica estera. Si collegherà dalla California anche Steve Wozniak, co-fondatore di Apple e oggi fondatore di Efforce.A condurre la serata, in un luogo così suggestivo da meritare il patrocinio della Città di Maratea e che si propone di essere un experience tra talk e relax, anche l’attrice Mavina Graziani.Il raggiungimento dell’ambizioso obiettivo dell’Energy Earth Awards Association, presieduta dall’Avv. Francesco Marotta, è reso possibile dalla partecipazione di A.r.te. e dalla collaborazione con EY, la Repubblica, Stardust, Huffpost, Duskrise, Mediterraneo Event, Officine Mar, Sicurferr, Geovertical.