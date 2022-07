Venerdì 22 luglio 2022 - 18:18

Veneto, Zaia: nessun incendio per autocombustione

"Siamo molto preoccupati"

Dolo (VE), 22 lug. (askanews) – “Siamo arrivati a 150 giorni senza precipitazioni importanti. Il tema ci preoccupa dal punto di vista della disponibilità idrica. Ma non solo. Intanto rivolgo un appello ai cittadini perché di questa risorsa facciano un uso parsimonioso. Ma ci preoccupa anche per gli incendi. Quindi attenzione perché gli incendi non sono da autocombustione. La pineta di Bibione ha preso fuoco per la disattenzione di qualcuno (e voglio solo parlare di disattenzione)”. Così Luca Zaia, presidente del Veneto, a margine di una inaugurazione all’ospedale di Dolo, in provincia di Venezia.