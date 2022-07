Venerdì 22 luglio 2022 - 15:10

Veneto, Zaia: centri residenziali innovativi per i disabili

Inaugurata Casa Aurora a Lutrano di Fontanelle

Venezia, 22 lug. (askanews) – “La frase ‘dopo di noi’ racchiude un’ansia, una preoccupazione e un’inquietudine. Quella di genitori che hanno dei figli che hanno necessità di assistenza e si chiedono cosa accadrà dopo di loro. Noi continuiamo a investire su questo fronte e a sostenere queste realtà come Casa Aurora. Non è un ‘dopo di noi’ che guarda all’assistenza programmata ma a un vero percorso di vita autonoma e indipendente, con un progetto che mette al centro la persona”. Con queste parole, il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha inaugurato oggi Casa Aurora a Lutrano di Fontanelle (Treviso). Una soluzione residenziale per persone con disabilità, nella cornice della “Legge Dopo di Noi” che promuove l’autonomia abitativa di persone adulte con fragilità fisiche o psichiche. Una “casa tra le case” che avrà 5 ospiti con disabilità differenti, frutto del progetto portato avanti dall’associazione “Oltre l’indifferenza”, presieduta da Mauro Vettorello, con il supporto tecnico e metodologico della Rete InterAgendo, la supervisione dell’Ulss 2 Marca Trevigiana e la partecipazione dei Comuni del territorio insieme ai loro Servizi Sociali, le associazioni di quartiere e altri gruppi e imprese locali.La soluzione residenziale è dotata di servizi diurni e notturni che consentono una permanenza di tipo familiare. È priva di barriere architettoniche, con spazi pensati per le necessità di ogni ospite e un ampio giardino per la vita e le attività all’aperto. Gli ospiti saranno seguiti nelle loro esigenze da specifiche figure operative ed educative. Figure che li sosterranno nell’ottica di un progetto di autonomia della persona e sono in grado di fornire una risposta appropriata sia ai bisogni primari sia a quelli sociali.