Venerdì 22 luglio 2022 - 12:31

Roma, Zingaretti: restituiamo alla Capitale il Santo Spirito

Restaurato torna alla città alla vigilia del Giubileo

Roma, 22 lug. (askanews) – “Riconsegnamo a Roma questo luogo alla vigilia del grandissimo evento spirituale del Giubileo 2025 e a pochi anni dal bimillenario dalla morte di gesù. Il ‘Santo Spirito’ racconta una storia di accoglienza lunga secoli che da sempre vede Roma protagonista nell’accoglienza di poveri, pellegrini, neonati abbandonati, rifugiati. I grandi spazi che ci ospitano oggi dimostrano come già in passato si avvertisse l’esigenza di dare risposte adeguate di cura delle persone che si trovavano a passare per queste zone a pochi passi dal centro della cristianità”.Parole del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che questa mattina a Roma alla presenza Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto all’inaugurazione del Restauro delle Corsie Sistine. Con Mattarella e Zingaretti anche il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, il prefetto di Roma Matteo Piantedosi, il ministro della Salute Roberto Speranza, il ministro per i beni e le attività culturali, Dario Franceschini, Daniela Porro, Soprintendente Speciale di Roma e il direttore generale della Asl Roma 1 Angelo Tanese.“Sentiamo la responsabilità concreta che ci viene da aver ereditato questo patrimonio – ha sottolineato Zingaretti – il complesso del Santo Spirito nella sua storia secolare si è sempre aperto a tutti i pazienti da qualsiasi parte del mondo provenissero, cultura e tradizione e ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per pellegrini e non che si avvicinavano alla Basilica di San Pietro dopo aver affrontato viaggi lunghissimi”. (Segue)