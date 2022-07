Venerdì 22 luglio 2022 - 15:10

Lombardia, 1200 forme di Grana e Parmigiano a persone in difficoltà

Grazie a bando regionale finanziato con 480.000 euro

Milano, 22 lug. (askanews) – Grazie alle latterie e ai caseifici mantovani che hanno aderito a un bando regionale, 1.200 forme di Grana Padano e Parmigiano Reggiano saranno destinate alle famiglie lombarde in difficoltà. Lo prevede il progetto del territorio mantovano nell’ambito del bando #iomangiolombardo, finanziato con 480.000 euro dalla Regione Lombardia. Si tratta di 575 forme di Grana Padano e 618 di Parmigiano Reggiano.“Voglio ringraziare Confcooperative Mantova che ha stimolato la costituzione del partenariato. Oltre a Caritas e Banco Alimentare, che si occuperanno di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari. Volevamo valorizzare il lavoro della filiera agroalimentare aiutando anche le persone in difficoltà e offrendo loro cibo di qualità e del territorio” ha commentato l’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi.“Abbiamo pienamente raggiunto l’obiettivo – ha concluso l’assessore regionale – grazie a una straordinaria collaborazione tra enti. Questa è la Lombardia”. Il bando #iomangiolombardo è nato con un duplice scopo: offrire sostegno al sistema produttivo locale delle Dop casearie lombarde e alla popolazione con difficoltà nell’acquisto dei generi alimentari di prima necessità. I caseifici riuniti nel partenariato hanno sede legale e produttiva nella provincia di Mantova, unica realtà territoriale in Italia che vede la presenza delle due zone di produzione tutelate dal marchio Dop (Denominazione di Origine Protetta) di Grana Padano e di Parmigiano Reggiano.Il formaggio, porzionato e confezionato in pezzi da massimo 500 grammi, sarà consegnato dalla Caritas a famiglie in stato di bisogno, mense caritative e comunità di accoglienza. Il Banco Alimentare, invece, lo distribuirà tramite pacchi sostegno famiglie, oltre a distribuirli a mense dei poveri, empori solidali e residenze.