Da Regione Lombardia 14,4 mln a Comuni per contenere costi energia

Attraverso impianti a fonte rinnovabile negli edifici pubblici

Milano, 22 lug. (askanews) – Regione Lombardia ha approvato la graduatoria del bando Ri-Genera e assegnato 14,4 milioni di euro. La misura mira ad aiutare i Comuni nel contenimento dei consumi energetici di edifici pubblici, attraverso l’integrazione di impianti a fonte rinnovabile. Arrivate 364 domande, ne sono state ammesse al finanziamento 265 di cui 53 già finanziate con il decreto dei giorni scorsi. Per le restanti, Regione sta lavorando per mettere a disposizione ulteriori risorse.“Il nostro obiettivo, con questa misura – ha sottolineato l’assessore regionale a Enti locali, Montagna, Piccoli Comuni e Risorse energetiche, Massimo Sertori, che ha promosso l’iniziativa – era quello di favorire, anche nei Comuni, in particolare i piccoli con meno di 5.000 abitanti, la transizione verso le fonti rinnovabili conseguendo nel contempo la contrazione dei consumi energetici e dei costi gestionali”.L’asssessorato e la Regione, ha concluso l’assessore Sertori, soni già al lavoro per reperire le risorse utili a finanziare ulteriori domande ammesse, ma che, per ora, non beneficiano di fondi per esaurimento delle risorse disponibili.