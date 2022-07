Venerdì 22 luglio 2022 - 14:58

Coronavirus, Abruzzo: 2.608 positivi e cinque decessi

Ci sono due morti in provincia di Pescara

Pescara , 22 lug. (askanews) – Sono 2.608 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi (di età compresa tra 77 e 92, 1 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti, mentre 1 è risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3431. I nuovi guariti sono, invece, 1.807. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 51.707 (+793 rispetto a ieri). Di questi, 266 pazienti (-7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 11 (+3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.760 tamponi molecolari e 9.296 test antigenici. Dei casi positivi, 445 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 656 in provincia di Chieti, 749 in provincia di Pescara, 613 in provincia di Teramo.