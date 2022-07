Venerdì 22 luglio 2022 - 16:50

Caldo, in Veneto fino a lunedì stato allarme climatico

I dati del Bollettino del disagio fisico e qualità dell'aria

Roma, 22 lug. (askanews) – La Protezione Civile del Veneto, preso atto delle previsioni contenute nel Bollettino del disagio fisico e della qualità dell’aria per la Regione del Veneto emesso oggi da ARPAV – Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio – U.O. Meteorologia e Climatologia, sulla base delle condizioni meteo previste, ha prolungato lo stato di allarme climatico per disagio fisico, dichiarandolo da oggi 22 luglio fino a lunedì 25 luglio 2022 per le zone Costiera, Pianeggiante, Continentale, Pedemontana e Montana del Veneto.“In merito va ricordato che, per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario legate all’emergenza climatica, è attivo il seguente numero verde 800535535 realizzato con la collaborazione del Servizio Telesoccorso e Telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione Civile è attivo il numero verde 800990009”.