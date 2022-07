Giovedì 21 luglio 2022 - 11:52

Veneto, domani Zaia inaugura a Fontanelle centro per disabili

Nel pomeriggio al nuovo Pronto soccorso di Dolo

Venezia, 21 lug. (askanews) – Domani il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, sarà a Lutrano di Fontanelle (Treviso) per l’inaugurazione della Casa Aurora (Associazione Oltre l’Indifferenza), una soluzione abitativa rispondente ai criteri di qualità della vita e alla risoluzione ONU per i diritti delle persone con disabilità. L’appuntamento è alle 11.25 presso la struttura. Accoglieranno il Governatore, il presidente dell’Associazione, Mauro Vettorello, il sindaco Maurina Sessolo, il DG dell’Ulss 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi, e la presidente della Conferenza dei Sindaci Ulss 2, Paola Roma. La visita della casa concluderà l’evento.Sempre domani, alle ore 16.25, il presidente Zaia sarà presente all’inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso di Dolo (Venezia) presso l’Ospedale in via Pasteur 11. Dopo il taglio del nastro della struttura realizzata con un finanziamento totale di quasi 4 milioni di euro, seguirà la visita ai locali, guidata dal direttore generale dell’Ulss3 “Serenissima”, Edgardo Contato, e dal direttore del Pronto Soccorso, Andrea Pellegrini.A conclusione della giornata, alle 18.45 presso Villa Venier Contarini di Mira (Venezia) in via Capitello Albrizzi 3, Zaia parteciperà al focus letterario nell’ambito della XXIII edizione della manifestazione Sorsi d’Autore, organizzata da Fondazione AIDA, Regione Veneto, Istituto Regionale Ville Venete e Associazione per le Ville Venete.