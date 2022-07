Giovedì 21 luglio 2022 - 15:10

Secondo l’Anac nelle province del sud c’è il rischio più alto di corruzione

"Indicatori sono campanelli d'allarme, non giudizi"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 21 lug. (askanews) – Al Sud le provincie più a rischio corruzione. L’Anac, grazie a 70 indicatori che rilevano i livelli di istruzione, benessere economico, capitale sociale e criminalità, ha stilato una classifica dai risultati chiari. Le prime 20 città indicate sono tutte del Mezzogiorno. Con Enna a guidare e Crotone e Palermo sul podio. Poi Caltanissetta, Cosenza. Quindi Agrigento, Reggio Calabria, Catania Caserta, Napoli, Siracusa, Trapani, Taranto, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Messina, Brindisi, Vibo Valentia, Salerno, Ragusa e Cosenza al ventesimo posto.Sul portale dell’Anac è possibile visionare il proprio territorio d’interesse e, sulla base di indicatori scientifici – suddivisi in tre filoni tematici (di contesto, di appalto e comunali) – stabilire quanto sia alto il rischio che si possano verificare fatti di corruzione. Un nuovo metodo, dunque, per ‘misurare´ la corruzione, finora quantificata in base a percezioni soggettive, condizionate spesso dal clamore di inchieste giudiziarie e di cronache giornalistiche contingenti, più che su dati oggettivi: le classifiche annuali che vengono stilate a livello internazionale parlano tutte di percezione della corruzione.Le più virtuose sono Milano, Bologna e Modena. Roma è al 57/mo posto, circa a metà della classifica che prende in esame 106 province. ‘Gli indicatori possono essere considerati campanelli d’allarme – si spiega – non sono un giudizio, né una condanna’.Con il nuovo portale Anac ha preso il via ‘un progetto che mette a disposizione della collettività un insieme di indicatori scientifici in grado di stabilire quanto sia alto il rischio che si possano verificare fatti di corruzione’. L’iniziativa è stata realizzata grazie al progetto ‘Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza’, finanziato dal Programma Operativo Nazionale ‘Governance e Capacità istituzionale 2014-2020’.‘Anche se la corruzione è un fenomeno sfuggente e difficile da prevedere – ha osservato il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia – non è esente da una elevata incidenza statistica, soprattutto in determinati contesti, e da fattispecie ricorrenti che, messe a sistema, possono aiutare sia la prevenzione che il contrasto.Utilizzando le informazioni contenute in varie banche dati, l’Autorità ha voluto pertanto individuare una serie di ‘indicatori di rischio corruzione’, peraltro in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per il miglioramento dell’efficacia della lotta contro la corruzione’.Corruzione/ Corruzione, Anac: al Sud il rischio più alto -3- Roma, 21 lug. (askanews) – ‘In Italia, come in altri Paesi – ha sottolineato il presidente Busia – persiste un’assenza di dati scientifici sul fenomeno corruttivo e una carenza di informazioni territoriali rilevate in modo sistematico che possano fungere da ‘ingredienti’ per la costruzione di un sistema di misurazione validato scientificamente. Da questi presupposti è nato il Progetto con l’obiettivo di costruire e rendere disponibile un set di indicatori in grado di quantificare concretamente la possibilità che si verifichino eventi corruttivi a livello territoriale. Ciò anche al fine di poter valutare il livello di efficacia delle misure anticorruzione attuate dalle varie amministrazioni (cd. indicatori di contrasto). E’ un piccola rivoluzione copernicana: si rovescia un modello di misurazione basato sulla percezione della corruzione, che ha certamente un valore, e si passa a una misurazione oggettiva’.‘Il modello – ha auspicato Busia – potrà essere un punto di riferimento internazionale, dal momento che nessun Paese è ancora riuscito nella non facile impresa di fornire in maniera strutturata e al più ampio pubblico possibile indicatori di rischio corruzione. Gli indicatori possono essere considerati come dei campanelli d’allarme, che segnalano situazioni potenzialmente problematiche. In questo modo permettono, ad esempio, di avere il quadro di contesti territoriali più o meno esposti a fenomeni corruttivi sui quali investire in termini di prevenzione e/o di indagine, ma anche di orientare l’attenzione dei watchdog della società civile, di attirare l’attenzione e la partecipazione civica’.La corruzione, in Italia e nel mondo, è sempre stata quantificata fino ad oggi in base a percezioni soggettive, condizionate spesso dal clamore di inchieste giudiziarie e di cronache giornalistiche contingenti, più che su dati oggettivi. Le classifiche annuali che vengono stilate a livello internazionale parlano infatti tutte di ‘percezione della corruzione’.Ora criteri scientifici per individuare indicatori di rischio L’Autorità Anticorruzione ha voluto ribaltare tale prospettiva, individuando criteri oggettivi di valutazione dei rischi di corruzione di una regione, o di un territorio. Al termine di un lungo e approfondito lavoro di ricerca, condotto a livello europeo, Anac ha completato un progetto interattivo in grado di individuare gli indicatori del rischio di corruzione in ogni area del Paese.Oggi è stata lanciata da Anac un’apposita sezione del proprio sito ‘Misura la corruzione’. All’interno sarà possibile, in maniera molto facile e partecipativa, verificare il rischio di corruzione di ogni città o provincia italiana. Accedendovi, chiunque potrà visionare il proprio territorio d’interesse e, sulla base di indicatori scientifici, suddivisi in tre filoni tematici (di contesto, di appalto e comunali), stabilire quanto sia alto il rischio che si possano verificare fatti di corruzione.Il progetto varato dall’Anac s’inserisce tra le iniziative previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per il miglioramento dell’efficacia della lotta contro la corruzione. La ricerca ‘Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza’, finanziata dal ProgrammaOperativo Nazionale ‘Governance e Capacità istituzionale 2014-2020’, vede coinvolta Anac con un ruolo centrale e di coordinamento.Sono stati individuati e attivati 70 indicatori scientifici, una sorta di ‘red flag’, che riguardano dati di contesto. Sono stati presi in esame quattro elementi: criminalità, istruzione, capitale sociale, economia del territorio e fenomeni ad essi collegati: scioglimento per mafia; reddito pro-capite e ricorso frequente ai contract splitting (cioè la suddivisione dei contratti). Utilizzando le informazioni contenute in varie banche dati, a cominciare dalla banca dati Anac sugli appalti (60 milioni di contratti censiti negli ultimi dieci anni), l’Autorità ha individuato questa serie di ‘indicatori di rischio corruzione’, che rilevano e segnalano le anomalie.Gli indicatori sono inseriti su base territoriale, e l’intento è di perfezionare e aggiornare con regolarità tali rilevatori sintetici su base territoriale. Gli indicatori possono essere considerati come dei campanelli d’allarme, che segnalano situazioni potenzialmente problematiche di un’area. Non sono un giudizio, né una condanna. Indicano il quadro di contesti territoriali più o meno esposti a fenomeni corruttivi sui quali investire in termini di prevenzione e/o di indagine, ma anche di orientare l’attenzione dei watchdog della società civile, di attirare l’attenzione e la partecipazione civica.E’ un modello, quello elaborato da Anac, che sta già suscitando l’interesse a livello internazionale e che potrà essere esportato all’estero, dal momento che nessun Paese è ancora riuscito nella non facile ‘impresa’ di fornire in maniera strutturata e al più ampio pubblico possibile indicatori di rischio corruzione.Tra gli obiettivi del Progetto, quello di fornire strumenti alle amministrazioni e alla politica per operare con maggiore precisione nei territori per prevenire e combattere la corruzione, ma anche quello di fornire un’immagine corretta del nostro Paese nel mondo, e permettere agli investitori stranieri o di altre regioni d’Italia di valutare le caratteristiche del territorio d’insediamento di nuove attività produttive. Il progetto di misurazione del rischio corruttivo è uno strumento utile anche per definire le scelte del territorio e per aprire un dibattito pubblico, avvicinando sempre più cittadini alla vita politica attiva. Tali obiettivi rientrano nella più ampia finalità di sostenere la prevenzione e il contrasto all’illegalità e promuovere la trasparenza nell’azione della pubblica amministrazione.Red/Nav/Int13