‘Ndrangheta, Cioffredi: grazie ai carabinieri per arresto Gallace

Il presidente Osservatorio per la sicurezza della Regione Lazio

Roma, 21 lug. (askanews) – “L’arresto del latitante Antonio Gallace, esponente di spicco della cosca ionica di Guardavalle radicata ad Anzio e Nettuno è una bella notizia che conferma l’impegno dello Stato nel contrasto alle mafie nel litorale a sud di Roma”. Così in una nota Gianpiero Cioffredi, presidente Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio.“Grazie ai carabinieri del Ros, allo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e delle Aliquote di Pronto Intervento del Comando Provinciale di Roma per aver messo fine alla latitanza di un boss della ‘ndrangheta protagonista dello scenario criminale di Anzio e Nettuno sul quale è in corso il lavoro delle Commissione d’Accesso, insediate dal Prefetto Matteo Piantedosi, per verificare la sussistenza dei profili ai fini dello scioglimento per mafia dei due Comuni”.Insomma “lo Stato c’è ma per liberare il litorale dalle mafie è indispensabile che prosegua la grande mobilitazione dei cittadini, delle scuole e delle associazioni che si è manifestata in questi mesi all’indomani dell’operazione Tritone dell’Arma dei Carabinieri e coordinata dalla Dda di Roma, che ha inferto un durissimo colpo alla cosca Madafferi-Gallace costituita come distaccamento di Anzio-Nettuno del locale di Santa Cristina D’Aspromonte”.