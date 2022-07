Giovedì 21 luglio 2022 - 14:56

##Gualtieri lancia Expo 2030: sarà edizione green, non del cemento

"Colpiti dalla vicenda politica"

Roma, 21 lug. (askanews) – “Roma si aggiudicherà Expo 2030 al primo turno”. Ne è convinto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha ospitato in Campidoglio gli Stati Generali per lanciare, con la forza di cinque tavoli tematici di confronto con gli stakeholder cittadini (su Istituzioni, Attività produttive, Urbanistica, Cultura, Terzo settore e Media), e la presenza del premier Mario Draghi e del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, la candidatura di Roma a sede del grande evento nel 2030, che verrà aggiudicata dal Bureau international de l’Expo (Bie) a novembre 2023.Non poteva immaginare il precipitare della crisi, che lo ha lasciato a presiedere il Tavolo istituzionale in Campidoglio da solo, con al fianco il segretario di +Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova e il nuovo presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti. Assenti i rappresentanti del Governo, ma anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che ha inviato in sua rappresentanza il vicepresidente Daniele Leodori. Assente anche l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi, che per prima lanciò in campagna elettorale, con un patto sottoscritto con i concorrenti Gualtieri e Michetti, l’idea della candidatura, e oggi presiede la commissione consiliare speciale che soprintende al dossier per l’Assemblea capitolina.Gualtieri non evita di dire la sua sulla crisi: “Noi oggi siamo colpiti dalla vicenda politica – attacca, con la sala della Protomoteca che accoglie il suo sfogo con un forte applauso -: il presidente del Consiglio, che ha fatto un lavoro straordinario, si è dimesso al Quirinale. È evidente che non possiamo non tenerne conto e fare finta di niente, a partire da alcune presenze che non potevano esserci oggi”.L’ambasciatore Giampiero Massolo, presidente del Comitato promotore, ricorda il precedente di Milano per rassicurare sulle sorti della candidatura: “Credo che quale sia la natura e il colore di una squadra di Governo, qui c’è una grande occasione unificante per la città e il Paese – sottolinea con la stampa -. Anche Expo a Milano ha avuto una vicissitudine di questo tipo, con un avvicendamento istituzionale. Esiste una continuità sia istituzionale sia sostanziale in questi percorso”.Il sottosegretario Della Vedova rivela: “Faremo rientrare Expo tra gli affari correnti e c’è l’impegno del Governo Draghi, della struttura degli Esteri. È una competizione internazionale il ruolo del Governo è decisivo”, aggiunge.(Segue)