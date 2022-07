Giovedì 21 luglio 2022 - 11:29

Gualtieri: entro fine luglio a Roma rifatto 10% viabilità primaria

"Alla fine del 2024 avremo rifatto il 90-95%"

Roma, 21 lug. (askanews) – “Da qui alla fine di luglio avremo già concluso il rifacimento completo, quindi in profondità, del 10% delle strade della viabilità primaria di Roma con i cantieri che partono domani. Da qui alla fine del 2024 avremo rifatto il 90-95% degli 8.000 chilometri di viabilità primaria è una fetta molto larga della viabilità secondaria. Abbiamo costruito una tabella di marcia che tiene conto della visita degli ispettori del Bie”, che arriveranno nella Capitale a inizio 2024. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo in Campidoglio al tavolo istituzionale degli Stati Generali per Expo 2030.