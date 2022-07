Giovedì 21 luglio 2022 - 14:38

Cultura, Veneto: da Giunta 800 mila euro per spettacoli dal vivo

Corazzari:"Per settore che deve riprendere slancio"

Venezia, 21 lug. (askanews) – Ammontano a 800mila euro, 400mila euro ciascuno, gli investimenti previsti nell’ambito del bando annuale per il sostegno di progetti annuali concernenti lo spettacolo dal vivo e l’avviso per il sostegno di progetti strategici sempre negli spettacoli dal vivo approvati nell’ultima giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari.“Il settore degli spettacoli dal vivo è uno di quelli che maggiormente ha sofferto nel periodo della pandemia e ha ripreso più lentamente, con conseguenze a tutti i livelli, in primis per gli operatori del settore – sottolinea Corazzari -. Per questo abbiamo scelto di destinare ben 800mila euro per sostenere un deciso rilancio di un settore che non implica solo tanti lavoratori e un mondo professionale da salvaguardare, ma anche un ambito di socialità e di cultura essenziale per tutte le nostre comunità. Gli spettacoli, che sono tornati ad animare piazze, stadi, teatri e palazzetti, sono occasioni di socialità e di crescita culturale fondamentale per tutti i veneti”.