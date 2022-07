Giovedì 21 luglio 2022 - 16:29

Campania, Barbato: iniziative per valorizzare radio libere

Presidente Corecom: alla luce della legge approvata dal Consiglio

Napoli, 21 lug. (askanews) – Si è riunito, presso la sede del Consiglio regionale della Campania, il nuovo Comitato regionale per le Comunicazioni, presieduto da Carola Barbato e composto da Carolina Persico e Simone Di Meo.“Alla luce della significativa legge, approvata dal Consiglio regionale, che ha istituito la Giornata Celebrativa delle Radio Libere, il 28 luglio, abbiamo programmato progetti ed iniziative per valorizzare il grande patrimonio informativo e culturale delle radio della Campania, che vorremmo realizzare previa condivisione con il presidente del Consiglio regionale, Gennaro Oliviero”, ha detto la presidente Barbato, che, in apertura della seduta di oggi, ha ringraziato il vertice dell’assemblea legislativa campana e il presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca per la fiducia accordatale.“Abbiamo, inoltre, approfondito – ha aggiunto la presidente del Corecom Campania – alcuni temi riguardanti le funzioni delegate da Agcom in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo e della violenza sulle donne, per rendere ancora più incisiva l’azione dell’organismo regionale nel contrasto di tali gravi problematiche sociali”.